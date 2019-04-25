Konyaspor'dan genç futbolcusuna profesyonel sözleşme





KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, 17 yaş altı takımı futbolcularından Ali Karakaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "17 yaş altı takımımızda forma giyen, bir süreden beri profesyonel takımımızla antrenmanlara çıkan 2002 doğumlu milli takım futbolcumuz Ali Karakaya ile profesyonel mukavele imzaladık." denildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil, akademi menajeri Taner Ay ile Ali Karakaya'nın ailesinin katıldığı belirtildi.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan genç futbolcu, şunları kaydetti:

"Konyaspor'a uzun seneler hizmet etmek istiyorum. Bana bu şansı tanıyan başkanımız Hilmi Kulluk, yönetim kurulu üyelerimiz, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve akademi menajerimiz Taner Ay'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan böyle çok daha fazla çalışarak bana inananları ve ailemi gururlandırmak istiyorum."

Ali Karakaya'nın takımda 32 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.