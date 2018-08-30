Konyaspor'dan Eskişehirspor'a destek





KONYA (AA) - Konyaspor Kulubü Başkanı Hilmi Kulluk, geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının, alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor'a destek vereceklerini bildirdi.

Kulluk, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer açıklamasında, "Geçmişi büyük başarılarla dolu güzide kulübümüz Eskişehirspor'la ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Mevcut sorunun ortadan kalkabilmesi için ilk planda gerekli yazıları federasyonumuza gönderdik." ifadelerini kullandı.

Hilmi Kulluk, bu konuda yönetim kurulu olarak bir toplantı yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor'un transfer yapabilmesi ve lisanslarını çıkarabilmesi için kulübümüze ödenmesi gereken meblağlarla ilgili muvafakat verilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Her zaman Eskişehirspor'un yanındayız. Bilindiği üzere oyuncularımız Erdon Daci ve Emre Can Atila'yı da sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladık. İnşallah bu problemler ortadan kalkacak ve yine camia eski günlerine dönecektir."



