Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

KONYA (AA) - Süper Lig ekibi Konyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda gerçekleştirilen...

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
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KONYA (AA) - Süper Lig ekibi Konyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda gerçekleştirilen ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

İki gruba ayrılan oyuncular, daha sonra ağırlık çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekibin, 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile özel maç yapacağı belirtildi.


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