Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları





KONYA (AA) - Süper Lig ekibi Konyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktöryönetiminde salonda gerçekleştirilen ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

İki gruba ayrılan oyuncular, daha sonra ağırlık çalıştı.

Yeşil-beyazlı ekibin, 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile özel maç yapacağı belirtildi.



