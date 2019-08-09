Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

KONYA (AA) - Süper Lig ekibi Konyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
İki gruba ayrılan oyuncular, daha sonra ağırlık çalıştı.
Yeşil-beyazlı ekibin, 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile özel maç yapacağı belirtildi.
KONYA (AA) - Süper Lig ekibi Konyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda gerçekleştirilen...
KONYA (AA) - Süper Lig ekibi Konyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
İki gruba ayrılan oyuncular, daha sonra ağırlık çalıştı.
Yeşil-beyazlı ekibin, 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile özel maç yapacağı belirtildi.