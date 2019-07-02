Konyaspor'da yeni sezon formaları tanıtıldı

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, yeni sezon formalarını Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek çektiği kısa reklam filmiyle tanıttı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, KTO Karatay Üniversitesi'nin platosu ve Zazadin Han'da gerçekleştirilen çekimlerin yaklaşık 12 saat sürdüğü ve 6 dakikalık videonun hazırlandığı belirtildi.
Kısa filmde büyük ölçüde kulüp çalışanları ve Konyaspor kaptanlarından Selim Ay'ın da rol aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Filmde son olarak sultan makamında 4 yeni forma ekrana geliyor.
Projenin senaryosunu Konyaspor Kulübü Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü Hüseyin Ekinci yaptı. Filmin yönetmenliğini gazeteci İbrahim Doğan yaptı.
Kısa film internette yayınlanmasının ardından kısa sürede on binlerce takipçi tarafından izlendi.
Diriliş, Selçuklu Kartalı, Anadolu ve Keykubat isimli yeni sezon formaları, tanıtım filminin ardından Konya Store mağazalarında satışa çıktı.