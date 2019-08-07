Konyaspor'da sezon hazırlıkları





KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, kadrolarında skorer bir oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaman, Bolu ve Hollanda'da gerçekleştirilen kampları değerlendirdi.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:



"Maçların sonuçları iyi olduğu zaman genellikle kamplar da iyi geçmiş diye düşünülüyor. Maç sonuçları iyi olmadığı zaman da kamp dönemleriyle ilgili olumsuz düşünceler olabiliyor. Aslında ikinci kamp dönemi için bazı ülkeleri seçmemin iki nedeni var. Biri geçmişten gelen bir neden diye düşünüyorum. Hem yabancı takımlarla uluslararası nitelikte maç oynama şansını veriyor hem de gittiğimiz ülkelerde yazın bu aylarında ortalama sıcaklık seviyesi Türkiye'ye göre biraz daha antrenman ve maç yapmaya uygun. Kampın birinci bölümünde güzel maçlar yaptık. Özellikle 3 Hollanda takımıyla maç oynadık. Kendi oyununa hakim olmaya çalışan takımlar. Kafamdaki şey de buydu zaten."





- "Skorer oyuncuya ihtiyacımız var"





Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Şu anda net bir şekilde ikinci forvet ya da kenar oyuncu ihtiyacımız gözüküyor. Yani birkaç oyuncuyla son ana yaklaşan temaslarımız var. Herhalde birkaç gün içerisinde sonuçlanır diye düşünüyorum. Bir skorer oyuncuya daha ihtiyacımız var. Onu da temin edersek sonraki adımımız en azından bir süre için takımı tekrar gözlemle, eksik yerleri tespit etme ve ondan sonra da gidermeye çalışmak olabilir. Şu anda hem sayısal olarak hem nicelik olarak hem de saha içinde kalitemizi artıracak bir oyuncuya daha ihtiyacımız var."





- "Amacımız lige iyi başlamak."







Aykut Kocaman, son oynadıkları hazırlık maçına Ömer Ali Şahiner ve Deni Milosevic'in sonradan dahil olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz yüzde 50-60 ile oynuyorlar. Riad Bajic'i son 2-3 maçta risk almamak için oynatmadık. Dizinde ufak bir sakatlığı vardı. Dolayısıyla skor yapacak oyuncularının olmaması biraz da golsüzlüğü getirdi. Ama oyun genel gidişatıyla beklentilerime uygundu. Beklentilerimi karşıladı. Tabi bunları birkaç hafta içindeki oyunlarla beraber göreceğiz. Öte yandan dost ve kardeş kulüp Eskişehirspor ile oynayacağımız maç hem onlar hem de bizim için son durumumuzu görme adına lig öncesi güzel bir karşılaşma olacak. Arkasından da pazar günü MKE Ankaragücü'nü bekleyeceğiz. Temel amacımız tüm takımlarda olduğu gibi lige iyi başlamak."





- "Her türlü yarışın içinde yer alacağız"







Aykut Kocaman, sezona başlayacakları kadroyla ilgili herhangi bir problemin olmadığını ifade ederek, "Şunu da eklemek gerekiyor. Bu seneki futbolcu grubu sanki daha uyumlu. Birbirini yukarı çıkartan kolektif bilinci biraz daha yüksek gibi gözüküyor ki bu bizim için en büyük kazanç olacak. Bireyselliğin ötesinde grup dinamizmini yaratacak bir grup olarak gözüyor. Her türlü yarışın içinde yer alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu





- Antrenman





Hollanda'daki ikinci etap kampını 3 Ağustos'ta tamamlayan Konyaspor, 3 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına Konya'da başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana yeni transfer Marin Anicic de katılırken, Fallou Diagne ile Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 4'e 1 top oyunu ile sürdü. Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maç ve tempolu koşu ile tamamlandı.



