Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde "core" çalışması yapan futbolcular, sürat testleriyle devam etti.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, kontrol-pas oyunuyla idmanı sürdürdü.

Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Öte yandan, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Atiker Konyaspor'un 24 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor ile Kayacık Tesisleri'nde özel bir karşılaşma yapacağı duyuruldu.