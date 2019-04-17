Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada çabukluk hareketleri ve 6'ya 3 top kapma çalışması ile devam eden idman, 7'ye 7 çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Nejc Skubic ve Mustapha Yatabare katılmadı.