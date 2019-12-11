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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardında devam etti. Kulübün internet sitesindeki açıklamaya...
Spor 11.12.2019, 19:16
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardında devam etti.
Çabukluk hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan, tedavilerine devam edilen Serkan Kırıntılı ve Marko Jevtovic antrenmana katılmazken, Ertuğrul Taşkıran fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
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