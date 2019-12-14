Son Dakika

Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. Haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Takım idmana Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler...

Spor 14.12.2019, 17:29
Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
banner230

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. Haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Takım idmana Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk hareketi ile başladı.

Antrenman pas çalışması ile devam etti ve 10'a 10 oyun ve taktik çalışması ile sona erdi.





#antrenman #İttifak Holding Konyaspor #Konyaspor
Yorumlar (0)
banner287
banner269
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:41
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:51

Gelişmelerden Haberdar Olun

@