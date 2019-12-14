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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. Haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Takım idmana Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler...
Spor 14.12.2019, 17:29
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. Haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Takım idmana Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk hareketi ile başladı.
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