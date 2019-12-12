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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı...
Spor 12.12.2019, 20:12
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan, tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic antrenmana katılmazken, Ertuğrul Taşkıran fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
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