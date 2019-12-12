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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı...

Spor 12.12.2019, 20:12
Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic antrenmana katılmazken, Ertuğrul Taşkıran fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.


#Aykut Kocaman #Konyaspor #Medipol Başakşehir
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