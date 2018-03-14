Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 18 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmanın...