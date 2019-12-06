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Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık...

Spor 06.12.2019, 17:42
Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları
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KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Antrenman çift kale maç ve dönüşümlü olarak oynanan 5’e 5 çalışmasıyla tamamlandı.

Takımdan ayrı çalışan ve tedavileri halen devam eden Ferhat Öztorun, Ertuğrul Taşkıran, Amir Hadziahmetovic, Ferhat Öztorun ve Marko Jevtovic antrenmana katılamadı.

Antrenmanda Konyaspor 15 Yaş Altı Takımı'ndan kaleci Deniz Ertaş ve 17 Yaş Altı Takımı'ndan Şener Kaya da yer aldı.

#Gaziantep Futbol Kulübü #Konyaspor #SÜPER LİG
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