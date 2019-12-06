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Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, futbolculardan Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir."...
Spor 06.12.2019, 18:42
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, futbolculardan Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.
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