Konyaspor yönetiminden TSYD'ye ziyaret

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanlığı'na yeniden seçilen Recep Çınar'a ziyarette bulundu.

Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Çınar'ı tebrik etti ve yeni dönem çalışmalarında başarı diledi.

Birlik olunduğu zaman her zorluğun üstesinden gelinebileceğini ifade eden Yılmaz, "Yönetimi, teknik heyeti, futbolcusu, personeli, taraftarı, basınıyla bir, beraber ve hedeflerimiz doğrultusunda tek yürek olduğumuz zaman neleri başardığımızı yakın tarihte herkese gösterdik. Şimdi aynı birliktelik, ruh ve motivasyonla yine başaracağız ve sezon sonunda ligi arzu ettiğimiz yerde bitireceğiz. Bu anlamda basınımıza da zorlu süreçten geçtiğimiz bu dönemde ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

Çınar da ziyaretten dolay Konyaspor Kulüp başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.

Her zaman Konyaspor'u desteklediğini ifade eden Çınar, "Hala bu sevdam ara vermeden devam ediyor. Zor günlerden geçiyoruz ancak Konyaspor camiası bunu atlatacak güç ve kudrete sahiptir. Sonuna kadar kulübümüzün arkasındayız destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretin ardından TSYD Konya Şube Başkanı Recep Çınar'a isminin yazılı olduğu forma ve Atiker Konyaspor armalı kahve fincan takımı hediye edildi.