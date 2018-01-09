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Konyaspor yeni golcüsünden umutlu

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Kardemir Karabükspor'dan transfer ettikleri Mustapha Yatabare'nin takımlarına önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

09 Ocak 2018 Salı 22:22
Konyaspor yeni golcüsünden umutlu
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ANTALYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, takımın kamp yaptığı Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Malili futbolcu Yatabare'yi renklerine kattıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Yatabare'nin yeşil-beyazlı ekibin önemli taşlarından birisi olacağını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlk yarıdaki maçlara baktığımızda gol bölgesinde bir sorun çekiyorduk. İnşallah Yatabare ile bu sorunu aşmış olacağız. Kendisinin önemli katkıları olacağına inanıyorum. Çok değerli bir kariyere sahip. Gerek Fransa gerek Trabzon gerekse Karabük'te hem karakter hem de futbolcu kişiliğiyle hep katkı yapmıştı. İnşallah burada da başarılı olur. Atacağı gollerle takımımız ikinci yarı inanıyorum ki gerçek yerine çıkacaktır."

Yılmaz, Yatabare'yi 2,5-3 yıl önce de kadroya katmak istediklerini ancak transferin bugüne nasip olduğunu sözlerine ekledi.

Yatabare: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Mustapha Yatabare ise Atiker Konyaspor'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yatabare, "Takımımız için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun "Düşme hattında bulunan bir ekipten diğer bir takıma geldiniz. Düşünceniz nedir?" sorusunu Yatabare, "Bunun bilincindeyim. Takımımız şu anda hak etmediği bir yerde bulunuyor. Tabii hak ettiği yere getirmek kolay olmayacak. Ancak oynamak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Zorlayıcı bir durum olacak ama ben zordan hoşlanıyorum. Bu durumun altından kalkacağımıza inanıyorum." şeklinde yanıtladı.

Muhabir: Basir Gülüm

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