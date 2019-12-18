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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor 18.12.2019, 19:40
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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Antrenmanda Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic, Marko Jevtovic ve Savaş Polat takımdan ayrı çalıştı.

#antrenman #Aykut Kocaman #Konyaspor #SÜPER LİG #Trabzonspor
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