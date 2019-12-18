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Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor 18.12.2019, 19:40
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KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Antrenmanda Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic, Marko Jevtovic ve Savaş Polat takımdan ayrı çalıştı.
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