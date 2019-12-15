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Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık...

Spor 15.12.2019, 14:19
Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
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KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.


#antrenman #Aykut Kocaman #hazırlık #İttifak Holding Konyaspor #Kayacık Tesisleri #Medipol Başakşehir
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