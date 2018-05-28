Konyaspor Kulübünün olağanüstü genel kuruluna doğru





KONYA (AA) - Eski Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Oral'ın, kulübün 8 Haziran'da çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğu açıklandı.

Atiker Konyaspor'da 2013-2017 yıllarında başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mustafa Oral, o dönemde yönetim kurulunda birlikte çalıştığı, dönemin futbol şube sorumlusu Ömer Korkmaz ve basın sözcüsü Erhan Gökmen'in de aralarında bulunduğu bir liste hazırladı.

Yeşil-beyazlı kulüpte 2012-2017 yıllarında futbol şube sorumlusu olan Ömer Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'un 8 Haziran'da, tarihinin en önemli seçimlerinden birini yapacağını söyledi.

Süper Lig üçüncülüğü, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi başarılarını yakalamış bir camianın yükseliş dönemini devam ettirebilmek adına önemli bir kararın verileceğinin altını çizen Korkmaz, "Bu tarihi eşikte daha önce yönetimde yer almış, söz konusu başarılarda pay sahibi olan bir ekip olarak, Konyaspor adına sorumluluk almaya karar verdik. Mustafa Oral başkanlığında 8 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda adayız. Aday listemizde daha önce Konyaspor yönetiminde yer alan Mustafa Oral, Erhan Gökmen, Hüseyin Polat, Erkan Genç gibi isimlerin yanı sıra çok değerli arkadaşlarımız yer alıyor." ifadelerini kullandı.





- "Konyaspor'u başarıya taşıyan anlayışa geri döneceğiz"





Ömer Korkmaz, Konyaspor'un son dönemde yakaladığı yükseliş eğilimine bu sezon ara verdiğini dile getirdi.

Konyaspor'un yükselişini sağlayan ilkelere geri dönüleceğini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Konyaspor son dönemde önemli başarılar yakalamış, toplumun sempatisini kazanmış, hem sportif anlamda hem de kurumsallaşma anlamında ciddi kazanımlara ulaşmış bir kulüptür. Lakin bu sezon yaşanan şanssız süreçlerin ardından bu kazanımlar ciddi tahribata uğramıştır. Bu tahribatın ortadan kaldırılması, Konyaspor'u başarıya ulaştıran anlayışa geri dönülmesi adına aday olmaya karar verdik. Toplumun beklentilerine uygun olarak, camiamızın da onayını alarak bu yola çıktık. Başta sorunlu delege sistemi olmak üzere taraftarımızın gündemini meşgul eden her konuda gerekli adımları atacağız. Uzun bir süre sonra olağanüstü genel kurulda listeler yarışmaya başlayacak. Konyaspor için beklenen ve özlenen bir tablo. Farklı isimlerin adaylığını açıklaması ve kendilerini ifade edebilmeleri, Konyaspor için çok önemli bir durum. Bizler de şehrimizin potansiyeline olan inancımız, camiamızın desteği ile bu adımı attık. Kamuoyunun onayını ve desteğini almış güçlü bir ekip oluşturmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde yapacağımız bir basın toplantısı ile vizyon sunumumuzu gerçekleştireceğiz."

Korkmaz, kongrenin barış ve huzur içinde geçmesini temenni etti.



