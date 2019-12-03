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Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya...
Spor 03.12.2019, 18:14
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
Öte yandan tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran antrenmana katılmazken, Ali Turan ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
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