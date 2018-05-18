Konyaspor Fenerbahçe maçına hazır

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular koordinasyon çalışmasının ardından 8'e 2 top kapma oynadı.

El topu çalışması ile süren idman, reaksiyon ve sürat çalışması ile sona erdi.



Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını, hakem Ali Palabıyık yönetecek.



