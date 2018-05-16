Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve 6'ya 2 pas çalışması yaptı.

Oyuncular, 3 takım olarak oynanan turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı.

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.