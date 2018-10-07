Konyaspor-Beşiktaş 21 yaş altı futbol maçında çıkan olaylar





KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, Beşiktaş ile oynadıkları 21 Yaş Altı Ligi karşılaşmasının ardından çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Selçuklu Cumhuriyet Sahası'nda oynanan 21 yaş altı maçında istenmeyen ve tasvip etmedikleri olaylar yaşandığı belirtildi.

Olayla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Müsabakanın 76. dakikasında oyundan atılan Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Yasin Sülün'ün hakeme, güvenlik görevlilerine ve seyircilere yaptığı tahrik dolu hareketler olduğu anlaşılmıştır. Olayların nereden, nasıl çıktığına, kimin tahrik ettiğine bakmaksızın, sonuçlarının kabul edilemez olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu doğrultuda camiamızın misyonuna ve sportmenliğe yakışmayan davranış, tutum ve hareketlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Olaylara karışan teknik adam, sporcu ve idari sorumlular hakkında her türlü disiplin soruşturmasını en ince detaylarına kadar yapacağız. Sonuç itibariyle ortaya çıkan nahoş durumun müsebbiplerine gereken en ağır yaptırımları herhangi bir hafifletme gerekçesine prim vermeden uygulayacağız. Bu bağlamda Beşiktaş 21 yaş altı takımı futbolcularına, görüntülerde net bir şekilde görüldüğü üzere baygınlık geçirip yere düşen ve yerdeyken darbe alan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, galip tamamladığımız bir müsabakanın ardından özellikle olayları başlatan taraf olarak lanse edilmemizi de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bununla birlikte olayların bu noktaya gelmesinde birinci derecede sorumluluğu bulunan teknik sorumlu Yasin Sülün hakkında alınacak kararı ve Beşiktaş Kulübünün göstereceği hassasiyeti yakından takip edeceğimizi de özellikle belirtmek isteriz."