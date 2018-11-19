Konyaspor, Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Aykut Kocaman, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Konya ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, 23 Kasım Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Sahada çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.



Antrenmana tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ile Selim Ay'ın yanı sıra milli takımlarda yer alan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Nejc Skubic ve Abdou Razack Traore katılmadı.



