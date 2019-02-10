Konya'da beraberlik

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın 15. dakikasında Traore'nin ceza sahası dışına pasında, topla buluşan Milosevic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

26. dakikada Traore'nin pasına hareketlenen Milosevic'in ceza yayı içerisinden şutunda top kaleci Farnolle'de kaldı.

27. dakikada Milosevic ile duvar pası yapan Jevtovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.

45+2. dakikada Marques'in ceza sahası dışından şutunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

45+6. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un ceza alanı içinde Murat Akça ile Jevtovic'in ikili mücadelesinde, Jevtovic yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Meler, penaltı kararını iptal etti ve kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı Jevtovic'e sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

İkinci yarı

49. dakikada Donald'ın ceza sahası içinden sert şutunda, top yandan auta gitti.

58. dakikada Jahovic'in ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, defansa da çarpan topu kaleci Farnolle son anda üstten kornere attı.

60. dakikada Ali Turan'dan kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Bifouma'nın şutunda, top yan direkten döndü.

74. dakikada ceza alanı içinde sol çaprazda topu kontrol eden Ahmet Ildız'ın pasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak ağlara gitti: 0-1.

83. dakikada Skubic'in pasında ceza alanına hareketlenen Jahovic, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 85. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

88. dakikada Aleksic'in ceza yayı üzerinden plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.

90+1. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu dakikada soldan ceza alanına giren Kamara'nın pasında, Ömer Şişmanoğlu'nun altı pas içinde uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Muhabir: Basir Gülüm