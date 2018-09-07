Kone, şanssızlığı kırmak istiyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, sezon başından bu yana gol yollarında şanssızlıklar yaşadıklarını belirterek, bunu kırmak istediklerini söyledi.



Kone, idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geride kalan 4 haftada sezona iyi başlayamadıklarını dile getirerek, "Önümüzde çok maç var, sezon daha çok uzun, daha iyi bir mücadele vererek, daha çok maç kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

Takım olarak iyi oynadıklarını, gol pozisyonlarına da girdiklerini ancak golü bulamadıklarına dikkati çeken Kone, "Sadece kendi adıma değil, takım adına bir şanssızlık olduğunu söyleyebilirim. Ama daha çok çalışıp, daha çok mücadele edip, bu şanssızlığı kırıp daha çok gol atacağız." diye konuştu.



Kone, bireysel bir hedefi olmadığını, takım olarak hedeflerinin olduğunu belirterek, "Ne kadar çok maç kazanırsak, o kadar çok puan alırız. Hedefimiz takımca olmalı, hiçbir zaman hiçbir sezon kendime gol sayısı hedefi koymadım." ifadelerini kullandı.

- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, 20. Cumhuriyet Kupası'nda yarın Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

İdmana sakatlığı nedeniyle Delvin N'Dinga katılmadı.