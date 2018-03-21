Kocasinan'da ortaokullar arası futbol turnuvası

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvası başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere sporu sevdirmek ve dostluklarını pekiştirmek amacıyla düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvasının açılışı, Yeşilırmak Parkı'ndaki futbol sahasında yapıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılışta yaptığı konuşmada, yaklaşık bir ay sürecek turnuvayla öğrencileri spor çatısı altında bir araya getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilikte de en iyi örneklerini sahada sergiliyoruz ve diğer belediyelere örnek oluyoruz. Geldiğimiz noktadan dolayı gururluyuz. Bu çerçevede Kocasinan sınırları içerisinde bulunan ortaokullar arasında turnuva düzenledik. Yaklaşık bir ay sürecek turnuvada, öğrencilerimiz sporun çatısı altında bir araya gelerek, takım ruhunu pekiştirecek. Geçtiğimiz yıl, geleneksel oyunlarımızı okullarımızda ve mahallelerde yaşatmak için etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerimizi artırarak ve farklı organizasyonlar düzenleyerek devam ettireceğiz. Turnuvanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Açılış törenine Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ile Kocasinan Belediyesi Spor Müdürü Seyfullah Kılıç da katıldı.

Turnuvada, 64 ortaokul takımı mücadele edecek.