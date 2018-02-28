Koç Spor Fest Kış Oyunları, Erzurum'da başladı





İSTANBUL (AA) - Koç Holding tarafından 13.'sü düzenlenen Koç Spor Fest organizasyonunun ilk ayağı, Kış Oyunları adı altında Erzurum'da başladı.

Üniversite gençlerine yönelik olarak spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren etkinliğin ilk ayağı, Palandöken Kayak Merkezi'nde start aldı.

Türkiye’de kayak ve snowboard kategorilerinde üniversiteler arası tek resmi yarış organizasyonu olan Koç Spor Fest Kış Oyunları, 5 gün sürecek. Organizasyona yaklaşık 600 sporcu katılıyor.

Yıl boyunca 26 bine yakın sporcunun mücadele edeceği Koç Spor Fest'in bahar etabı ise 16-17 Nisan tarihlerinde Antalya’da başlayacak. Antalya’nın ardından Aydın, Balıkesir, Ankara, Ordu ve Elazığ'da düzenlenecek Koç Spor Fest'in final müsabakaları ise Adana’da gerçekleştirilecek. Beş bini aşkın sporcunun mücadele edeceği büyük finaller, 7-8 Mayıs tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi’nde yapılacak.





- Kızıl: "220 binden fazla sporcunun başarısına tanıklık ettik"





Koç Spor Fest'in, üniversite spor oyunlarını Türkiye'de önemli bir noktaya taşıdığını vurgulayan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, "Geride bıraktığımız 12 yılda 35 şehirde 36 üniversiteye gittik ve toplam 118 bin kilometre yol kat ettik. En önemlisi, 220 binden fazla sporcunun başarısına tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler boyunca 2 milyona yakın kişinin konserlere, 500 binden fazla kişinin de müsabaka ve etkinliklere izleyici olarak katıldığını anlatan Kızıl, şunları kaydetti:

"Sahalarda ve tribünlerde görmeyi arzu ettiğimiz dayanışma, fair-play gibi pek çok evrensel değeri Koç Spor Fest'te yaşıyor olmak bizleri mutlu ediyor. 2016'da başlattığımız Kış Oyunları da gerek gördüğü ilgi, gerekse kış sporlarının ülkemizdeki bilinirliğine sağladığı katkı ile festivalin önemli bir parçası oldu."

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer de ilk kez 2016 yılında takvime eklenen Kış Oyunları'nın kapsamının genişleyerek devam ettiğine dikkat çekerek, "Programımıza geçen yıl ilk kez eklediğimiz gece yarışlarını, bu yıl ikiye çıkarttık. Amacımız, sporculara her yıl farklı yarış ve etkinlik deneyimleri yaşatmak. Koç Holding'le uzun yıllardır başarılı bir şekilde yürüttüğümüz Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları, ülkemizde sporun gelişimi açışından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.