Kızılcahamam’da

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde başarılı güreşçilere ödül verildi.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonundaki "Güreşin En'leri" ödül törenine, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nahit Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Türkiye Yıldız Bayanlar Güreş Milli Takım Antrenörü İbrahim Şahin, sporcuları ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Güney, "Güreş, bizim hayatımızda var. Büyük bir aile olan güreş takımımıza desteklerimizi esirgemedik ve sürdürmeye devam edeceğiz. Halil hocamızı ve güreş camiasını başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Kızılcahamam Belediyesi güreş antrenörü Halil Yılmaz da başta Belediye Başkanı Güney'e ve takıma destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bu yıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan güreşçilere ödül ve plaket verildi.



