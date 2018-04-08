Kızılcahamam Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yaptı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde beyzbol ve ragbi Türkiye şampiyonaları düzenlendi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programı içinde yer alan şampiyona müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kızılcahamam Soğuksu Spor Kompleksi ve ilçe stadında yapıldı.

Mayıs ayı içerisinde Bulgaristan’da yapılacak Balkan Şampiyonası öncesi minik sporcular kıyasıya yarıştı.

Beyzbolda, yaş kategorilerine göre Bursa Alternatif ve Ankara Yeni Site spor kulüpleri birinci oldu.

Yedili Bayanlar Ragbi Türkiye Şampiyonası 2. Etap mücadeleleri de ilçe stadında 8 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Müsabakaları, Kızılcahamam Kaymakamı ve Türkiye Ragbi Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve Kızılcahamam Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nahit Şahin izledi.