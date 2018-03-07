Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin güreş başarısı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı, bölge finallerinde bir altın, bir bronz madalya alarak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.Okul Sporları Ankara yarışmalarında takım halinde Ankara ikincisi olan...