Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin güreş başarısı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı, bölge finallerinde bir altın, bir bronz madalya alarak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Okul Sporları Ankara yarışmalarında takım halinde Ankara ikincisi olan Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı, Çorum'da yapılan bölge finallerine katıldı.
Öğrencilerden Özen Yasin Aktaş 85 kilogramda altın, Bahadır Bilen 69 kilogramda bronz madalya alarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Okul müdürü Ahmet Bakır, ata sporu güreşe özel önem verdiklerini ve güreş yapan öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini anlattı.
Bakır, gençlerin Türkiye şampiyonasından da başarıyla döneceğine inandığını kaydetti.