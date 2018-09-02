Kırşehirli genç atıcıdan Türkiye ikinciliği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi sporcusu 13 yaşındaki Ege Keten, Türkiye Trap Federasyonu tarafından düzenlenen Zafer Bayramı Trap Yarışmasında gençler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Babasının yanında ava giderken atıcılıkla tanışan ve 11 yaşında trap atışlarına başlayan Ege Keten, bugüne kadar elde ettiği çok sayıda başarıya yenisini ekledi.

Ege Keten, ürkiye Trap Federasyonunca 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Konya'da düzenlenen Zafer Bayramı Trap Yarışması'nda gençler kategorisinde, 22 sporcu arasında Türkiye ikincisi oldu.

Genç sporcu yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Son atışlarda biraz daha dikkatli olsam şampiyon olabilirdim. Yarışmada atış yapan sporcuların hepsi 16 yaşında, ben 13 yaşındayım. Bundan önce Erdemli'de düzenlenen yarışlarda da yine Türkiye ikincisi olmuştum. Amacım olimpiyatlara katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.