Kırşehirli atlet Türkiye finallerinde

KIRŞEHİR (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) atletizm yarı final müsabakalarında başarılı olan Kırşehirli genç atletin Türkiye finallerinde kenti temsil edeceği bildirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması, yetenekli sporcuların kazanılması amacıyla ANALİG 2018-2019 sezonu atletizm yarı final müsabakaları Karaman'da gerçekleştirildi.

Karaman'da yarı final müsabakasında mücadele eden sporcu Recep Furkan Şahin 100 metre engelli kategorisinde ikinci olarak gümüş, cirit atmada da üçüncü olup bronz madalyanın sahibi oldu.

Recep Furkan Şahin, 18-19 Mayıs'ta Mersin'de yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Birincilliği yarışmalarına katılmaya hak kazanıp, Kırşehir'i finallerde temsil edecek.

Öte yandan, Balıkesir'de düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında Kırşehir adına mücadele eden Elif Dursun Türkiye 3. olarak bronz madalya kazandı.