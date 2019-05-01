Kırşehir'de TFF 2. Lig heyecanı





KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir kenti, 1980'li ve 2000'li yıllarda farklı iki takımıyla temsil edildiği TFF 2. Lig'e bu kez Kırşehir Belediyespor'la üçüncü kez çıkma başarısı gösterdi.

Bozkırın mütevazı şehrinin futboldaki başarılı çıkışı, 1985-1986 sezonu sonunda Kırşehirspor'un 3. Lig'den 2. Lig'e yükselmesiyle başladı. Süper Lig'in olmadığı o yıllarda 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in bulunması nedeniyle, Kırşehirspor'un bu çıkışı kentte büyük bir heyecanla karşılandı.

Yeşil-beyazlı takım 1986-1987 sezonunda, Karşıyaka, İzmirspor, Göztepe, Adanaspor, Orduspor, Mersin İdmanyurdu, Aydınspor, Petrol Ofisi gibi güçlü takımların yer aldığı 2. Lig B Grubu'nda mücadele etti.

Kırşehirspor, 2. Lig'de tutunamayarak bir sezon sonra yeniden 3. Lig'e düştü. Madddi sıkıntılara bir türlü çözüm bulunamayınca, takım amatör liglere geriledi ve daha sonra da borçlarından dolayı kapandı.





- 2009-2010 sezonunda Yeni Kırşehirspor boy gösterdi

Kent halkının üst liglerde yer alma tutkusu bitmedi ve sahneye Yeni Kırşehirspor çıktı.

Şehir, en son 2009-2010 sezonunda Yeni Kırşehirspor takımıyla 2. Lig'de temsil edildi. 2002-2003 sezonunda 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Yeni Kırşehirspor, 7 yıl bu ligde mücadele ettikten sonra maddi sıkıntılar yaşamaya başlayınca, 2009-2010 sezonunda 3. Lig'e düştü.

Mali sorunlara çözüm bulunamaması nedeniyle bir sezon sonra Bölgesel Amatör Lig'e düşen Yeni Kırşehirspor, daha sonra da kapatıldı.





- Yeni temsilci Kırşehir Belediyespor





O yıllarda Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Kırşehir Köyhizmetlerispor'un ismi, kongreye gidilerek Yeşil Kırşehirspor olarak değiştirildi.

Bölgesel Amatör Lig'de 5 yıl mücadele eden kulübün adı, belediyenin destek vermesiyle birlikte Kırşehir Belediyespor olarak değiştirildi ve başkanlığına Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin getirildi.

Takım, belediyenin devralmasıyla 2017-2018 sezonunda TFF 3. Lig'e yükseldi. İyi bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlı takım, şehrin tüm kesimlerinin desteği ve yapılan takviyelerle 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluğa oynayacak hale getirildi.

Kırşehir Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta bitime bir hafta kala en yakın rakibine 4 puan fark atarak 2. Lig'e çıkmayı garantiledi.



