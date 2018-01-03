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Kırşehir'de futsal müsabakaları sona erdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Erkekler ve Kızlar Futsal Grup müsabakaları tamamlandı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey...

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:55
Kırşehir'de futsal müsabakaları sona erdi
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Erkekler ve Kızlar Futsal Grup müsabakaları tamamlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen teknik toplantının ardından Kırşehir ve Ahi Evran üniversiteleri spor salonlarında maçlar yapıldı.

Müsabakalara 11 erkek, 12 kız takımı katıldı. 3 gün süren müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

"Genç erkeklerde A grubunda Konya Spor Lisesi, B grubunda Samsun 19 Mayıs Anadolu Lisesi ve C grubunda Adana Ahmet Kurtepeli Anadolu Lisesi birinci oldu. Genç kızlarda ise A grubunda Adana Dadaloğlu Anadolu Lisesi, B grubunda Aksaray Spor Lisesi ve C grubunda Konya Spor Lisesi gruplarını birinci olarak tamamladı."

Karşılaşmaların sonunda yarı finallere çıkan takımlara madalya ve başarı belgelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan ve Okul Sporları Şube Müdürü Kerim Kocabıyık verdi.

Anahtar Kelimeler:
FutsalKırşehir
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