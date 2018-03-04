KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Yıldız Erkekler Futbol il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, okul sporları faaliyet programında yer alan müsabaka, Kırşehir 2 sentetik sahasında oynanan maçların ardından tamamlandı.

Çekişmeli geçen grup maçlarının ardından Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu'nu 2-0 yenerek il üçüncüsü oldu.

Oynanan final maçında ise Vali Mithat Saylam Ortaokulu, Cacabey Ortaokulu'nu 1-0 yenerek Yıldız Erkekler Futbol'da il birincisi olurken, Cacabey Ortaokulu ise il ikincisi oldu.

Müsabakalarda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Kerim Kocabıyık ve futbol temsilcileri verdi.