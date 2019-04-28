Kırşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi

KIRŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, 33. hafta maçında Bergama Belediyespor'u 3-1 yenerek, 2018-2019 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kırşehir Ahi Stadyumu'ndaki ligi 33. hafta mücadelesine ikinci sıradaki Esenler Erokspor'un 4 puan önünde başlayan Kırşehir Belediyespor, Bergama Belediyespor karşılaşmasını 3-1 kazanarak, 63 puanla bitime bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Kırşehir temsilcisi, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele verecek.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle futbolcular, taraftarlar ve yönetim, büyük sevinç yaşadı.

Şampiyonluk turunun atılmasının ardından düzenlenen törende konuşan teknik direktör Selahattin Dinçel, başta taraftarlar ve yönetim olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Kırşehir Belediyespor'un geçen yıl Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükseldiğini belirterek, bu yıl da bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiğini dile getirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da, çok büyük bir başarı elde ettiklerini vurgulayarak, "Başarının devamını istiyoruz. 1. Lig'e çıkıncaya kadar desteğimiz devam edecek. Kalıcı başarılar için her zaman takımımızın yanında olacağız." diye konuştu.

Karşılaşmayı, Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli, Hacı Turan ve Metin İlhan ile çok sayıda taraftar izledi.



