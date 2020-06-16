Kırmızı Beyazlı Ekibe Öcal’dan Günde Çift Antrenman

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediye Spor Günde Çift antrenman yaparak kalan maçlarına hazırlanıyor. Kırmızı beyazlı ekip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Teknik patron Taner Öcal nezaretinde Nar tesislerinde hazırlıklarını çift antrenmanla devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip sabah ve akşam yapılan antrenmanında i ilk olarak koordinasyonlu ısınma hareketleri yaptıktan sonra taktik çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Müsabakaların oynanacağı güne kadar takımın hazır bir seviyeye getirmeyi amaçladıklarını söyleyen teknik direktör Taner Öcal “corona virüs salgını nedeniyle liglere uzun bir ara verildi. Liglere verilen bu aranın hemen ardından futbolcularımıza bizde izin verdik. Bireysel olarak antrenman yapmak kolay değil takım halinde çalışmak daha kolay ve etkili. Liglerin tekrar balama tarihinin verilmesinin duyurulmasının ardından bizde futbolcu arkadaşlarımızı geri çağırdık. Futbolcu arkadaşlarımıza izinli oldukları sürece hazırladığımız program çerçevesinde, bireysel antrenmanlarını gerçekleştirmişler ve kilo almadan geri geldiler. İzin dönüşü olduğu için Takımı tekrar toparlamaya çalışıyoruz, oyuncularımın istekli ve arzulu olmaları beni çok mutlu etti. Ligler nasıl oynanacak nasıl olacak daha beli değil, play off’mu oynanır yoksa kalan maçlar mı net bir şekilde beli olmadığı için, ama biz Üç hafta içinde hazır ve iddialı bir takım olarak hazır olacağız.” Dedi

Nevşehir Belediye Spor Nar tesislerinde saat 18.00´de yapılan antrenmanı kulüp Başkanı Esat Özaltın, yöneticiler Ahmet Ertaş, Abdullah Kahveci, Hamza Köybaşı ve Kulüp Müdürü Mehmet Bıyık izledi.