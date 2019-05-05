Kelkit Belediye Hürriyetspor TFF 3. Lig'de

ORDU (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında Kelkit Belediye Hürriyetspor, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Yozgatspor 1959'a 4-3 üstünlük kurarak, TFF 3. Lig'e çıktı.
BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Kelkit Belediye Hürriyetspor ile Yozgatspor 1959, Ordu 19 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maçın normal süresi ve uzatması 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Daha sonra penaltılara geçilen maçta Kelkit Belediye Hürriyetspor, Yozgatspor 1959'a 4-3 üstünlük kurdu.
Bu sonuçla Kelkit Belediye Hürriyetspor 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Yozgatspor 1959 ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.
Karşılaşmanın ardından sahada büyük sevinç yaşayan Kelkit Belediye Hürriyetspor teknik heyet ve futbolcuları, başarılarını taraftarıyla kutladı.