Keçiörengücü'nden yeni sezon için





ANKARA (AA) - MUHAMMED ALİ TİMUR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, yeni sezon için kadro planlamasını 'mütevazı' bir bütçeyle yapacaklarını söyledi.

Başkan Tahiroğlu, AA muhabirine, başkent ekibinin ligdeki hedefleri ve transfer politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Tahiroğlu, öncelikle ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Tahiroğlu, teknik direktör Serkan Özbalta ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, "Hocamıza çok güveniyoruz. Kendisi bu başarının mimarlarındandır. Sekiz yıl menajerlik, son 2 senedir de hocalık görevini yerine getiriyor. Sonuna kadar arkasında olacağım. İnşallah Rabbim bizi utandırmaz. O da çok başarılı bir sezon geçirir." ifadelerini kullandı.





- "Parayla, iyi adam alarak başarı gelmiyor"





Başkan Tahiroğlu, ekonomik belirsizlikler ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle mütevazı bir bütçeyle transfer çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi.

Ligde yeni olduklarını aktaran Tahiroğlu, "İlk yıl bir sindirme yılıdır. Bu ligde önce kalıcı olmayı sonra ise play-off'u zorlamayı hedefliyoruz. Zamanla bu takımı mali, ekonomik ve taraftar olarak Süper Lig'e hazırlama niyetindeyiz." diye konuştu.

Transfer yaparken büyük rakamlar altına imza atmayacaklarını vurgulayan Tahiroğlu, şunları söyledi:

"Geçen seneki takımın ilk 11'inin yüzde 70-80'ini tutuk. 5-6 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Başarının sadece parayla gelmediğini 2. ve 3. Lig'de gördüm. Yani parayla, iyi adam alarak başarı gelmiyor. Takım oyuncusu, takımın ve hocanın sistemine uyum sağlayan oyuncuları alarak başarı geleceğine inanıyorum. Geçtiğimiz sezon iki grupta 10 takım şampiyonluk mücadelesi verdi. Biz, diğer kulüplerin harcadığı paranın 3'te 1'ini harcayarak şampiyonluğa ulaştık. Doğru isimleri alarak, doğru kişilere yatırım yaparak şampiyon olduk. Hocamız ve ekibimiz de işlerini çok iyi yaptı."

Flaş bir transfer yapmayacağını da kaydeden Tahiroğlu, "O isimlerin buralarda çok verimli olacağına inanmıyorum. İnanılmaz paralara ve atmosferlerde top oynadılar. Onların gelip tekrar buralarda başarılı olacaklarına ve bu ligi benimseyeceklerine inanmıyorum. Ben öyle bir flaş transferin takımıma faydalı olacağına inanmıyorum. Aldıkları paralar ortada. Burada ne verim verebilir sana. Tabii iyi adamların katkısı olur. Ancak bizim bu tarz transferleri yapacak, o kadar büyük paralar harcayacak bütçemiz yok." diye konuştu.





- "Yabancı oyuncu getirme ihtimalimiz olabilir"





Başkan Tahiroğlu, piyasada dolaşan rakamların yerli oyuncu transfer etme konusunda kendilerini zorladığını ifade etti.

"Yabancı futbolcu transfer etmeyi düşünmüyordum." diyen Tahiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunun ve futbolcusunun kazanmasını istiyoruz. Ancak Türk futbolcuların maliyetleri artar ise daha uygun rakamlara yabancı oyuncu getirme ihtimalimiz olabilir. Çünkü maliyetler fazla. Eğer yabancıların maliyeti yıllık 50-60 bin avro olursa tercih edebilirim. Bunu hiç yapmak istemiyorum ama bunu yaparsam yüksek maliyetlerden dolayı yapmış olacağım. İstediğim rakamda Türk alamazsam mecbur yabancı almak zorunda kalacağım."

Keçiörengücü'nün maçlarını Aktepe Stadı'nda oynayacağını aktaran Tahiroğlu, "Canlı yayın kameraları için platform yapıldı. Basın tribünü, soyunma odaları ve zeminde değişiklikler yapıldı. Şu anda stadımız 1. Lig müsabakalarına uygun." diyerek sözlerini tamamladı.