ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisini kazanarak yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini söyledi.

Özköylü, ligin 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile yapacakları başkent derbisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ligde son 7 maçını kazanarak üçüncü sıraya kadar yükselen başkent temsilcisinin teknik direktörü Özköylü, Osmanlıspor'da çalışmaya başladıkları günden bu yana takım birlikteliğine önem verdiklerini vurgulayarak, "Sahada doğru oyun kurgusu ve bu anlamda yapılan doğru işler, oyuncuların kendine olan güvenlerinin artmasını ve başarılı sonuçların alınmasını sağladı. Tabii ki bu anlamda çok mutluyuz. Osmanlıspor olarak iyi bir enerji yakaladığımızı söyleyebilirim. Ama bundan sonra alacağımız sonuçlar bizim için çok daha önemli olacak." diye konuştu.

Özköylü, hafta sonu önemli bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizdi.

Galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiren Özköylü, "Gençlerbirliği'nin son üç haftada kaybettiği puanlar bir handikap gibi görünse de bu durum Gençlerbirliği'nin çok iyi bir takım olduğunu hiçbir zaman gölgelemez. Çok önemli bir rakibe karşı, çok ciddi bir maçı, en iyi şekilde oynayıp, en iyi şekilde mücadele edip, kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii ki rakibimizin de isteği kazanmak. Ankara'yı temsil eden iki takımın seyri güzel bir mücadelesi, bu anlamda Ankara'ya yakışır iyi bir maç olacak. Futbolun içinde her zaman her türlü sonuçlar var ama biz moral ve motivasyonla yakaladığımız bu güzel havayı takım olarak devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Kadro zenginliğimiz arttı"





Devre arasında yapılan transferlerden sonra kadro zenginliğinin arttığını belirten Özköylü, şöyle devam etti:

"Şu anda oyuncu tercih etme noktasında oldukça zorlanıyoruz. Her oyuncumuz oynamaya hazır ve her oyuncumuz bu formayı sonuna kadar hak ediyor. Ama sahaya mecburen bir 11 çıkacak, 18 kişilik bir kadro olacak ve ister istemez bunun dışında kalan oyuncular olacak. Yabancı oyuncu sayımızın 10 olması ve kadroya sadece 6 kişi alabilmemiz, bizim adımıza aynı zorlukları tekrar ortaya çıkarıyor. Tabii burada oynamayan oyuncuyu güçlü ve ayakta tutmak da çok önemli. Bizim için oynamayan oyuncular daha büyük önem teşkil ediyor. Çünkü onların varlığı, kendi mevkisinde oynayan oyuncuyu zorlaması, forma rekabetine girmesi, aynı zamanda ikili ilişkilerin çok iyi olması, takım içindeki arkadaşlığın, birlikteliğin çok iyi olması, takıma hem rekabet hem de destek anlamında çok katkıda bulunuyor. Herkesin bu takımda forma şansı bulacağını inatla anlatmaya çalışıyoruz."





- "Herkes sorumluluğunun bilincinde"





Takım içerisindeki havanın çok iyi olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Allah nazarlardan saklasın. İçimizde takıma zarar verecek oyuncu profili de yok, herkes sorumluluğunun bilincinde." dedi.

Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce bu takımda oynamış, takım kaptanlığını yürüten aynı zamanda takımın ağabeyleri pozisyonundaki oyuncuların da olması işimizi kolaylaştırdığı kadar bize güç veriyor. Zaman geçtikçe bazı oyuncuların sırtına daha fazla yük binecektir. Dolayısıyla dinlendirmek adına mecburi rotasyonlar olacaktır. İşte o zaman oynama şansı bulamayan ama mücadeleyi bırakmayan arkadaşların desteği bizi ayakta tutacaktır."