Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery, gol yükünü de sırtladı





KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Spor Toto Süper Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 33 maçta 2 bin 847 dakika sahada kalan Hollandalı orta saha oyuncusu Tjaronn Chery, 9 kez fileleri havalandırarak takımın en skorer ismi olmayı başardı.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la başlayıp Hikmet Karaman ile devam ettiği sezonu 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 41 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

Sezon boyunca 26 futbolcunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte, 33 maçta forma giyen Chery, bu karşılaşmalarda 2 bin 847 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.

Chery'yi, 30 maçta 2 bin 598 dakika sahada kalan Tiago Lopes ile 31 mücadelede 2 bin 587 dakika görev alan Cristian Sapunaru takip etti.

Sakıb Aytaç ve Asamoah Gyan'ın yanı sıra Hakan Çıtak, Adem Doğan, Kazım Çelik ve 15 yaşındaki genç yetenek Emre Demir en az süre alan isimler olarak öne çıktı.





- En golcü isim de Chery oldu





Bu sezon özellikle ligin ilk yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan ve 9 maçta rakip fileleri havalandıramayan Kayserispor, ikinci devre özellikle suskun golcüleri Artem Kravets ve Asamoah Gyan'ın katkı sağlamasıyla bu sorunu aşmasını bildi.

Ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılı ekip, 4 maçta gol sevinci yaşayamazken rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

Geçen sezon 44 gol atan Kayserispor, bu yıl 35 golde kaldı.

Hollandalı orta saha oyuncusu Tjaronn Chery, 9 golle gol yükünü en fazla sırtlayan isim olarak öne çıktı. Artem Kravets 5, Asamoah Gyan 4, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Bernard Mensah 3'er, Umut Bulut, Sapunaru, Şamil Çinaz 2'şer, Silvestre Varela bir gol attı. Bir golü ise Fenerbahçeli Martin Skrtel kendi kalesine kaydetti.

Özellikle sezonun ikinci devresinde 5 gol atan Artem Kravets, 3'er gollük katkı sağlayan Asamoah Gyan ile Hasan Hüseyin Acar Kayseripor'a önemli katkı sağladı.





- En agresif oyuncu Tiago Lopes





Kayserisporlu futbolcular, 34 haftalık periyotta 7 kez kırmızı, 79 defa sarı kartla cezalandırıldı.



Sarı-kırmızılıların en hırçın oyuncusu gördüğü 2 kırmızı 9 sarı kart ile Tiago Lopes oldu. Kayseri temsilcisinde Lopes'i, 1 kırmızı 6 sarı kartla Şamil Çinaz ve 1 kırmızı 5 sarı kartla Bernard Mensah takip etti.





- Hikmet Karamanla gelen yükseliş





Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile başlayan Kayserispor'da ligin 15. haftasında görev getirilen Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı ekiple peş peşe çıktığı 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Hikmet Karaman yönetimindeki Kayseri ekibi, 20 maçta 7 galibiyet 8 beraberlik alarak 29 puan topladı. Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise son 16'ya kalmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda geçen senenin kupa şampiyonu ve bu sezonun finalisti Akhisarspor'a elendi.



