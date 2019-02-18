Kayserispor'un ligde bileği bükülmüyor





KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Spor Toto Süper Lig'deki son 8 maçında 16 toplayan İstikbal Mobilya Kayserispor, yenilmezlik serisi yakaladı.

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından ligin 15. haftasında göreve getirilen Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Bu maçlarda 16 puan toplayarak düşme hattının üzerine çıkmayı başaran Kayseri ekibi, sahasında oynadığı son 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak yükselişini sürdürdü.

Ligin 21. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0'la geçmeyi başaran Kayserispor, 22. haftada da İzmir temsilcisi Göztepe'yi 2-1 yenerek yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 16 puan toplayarak maç başı 2 puan ortalamasına ulaştı.

Kayseri ekibi, son olarak ligin 14. haftasında 2-0'lık skorla Trabzonspor'a yenilmişti.





- Bedir: "Sezon başında hedeflediğimiz yerde değiliz"





Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarındaki son iki karşılaşmayı kayıpsız atlattıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un daha iyi yerlere layık olduğunu, sezon boyunca yaşadıkları olumsuzluklardan dolayı düşündükleri yerden uzak kaldıklarını belirten Bedir, "Puan olarak sezon başında hedeflediğimiz yerde değiliz. Kafamdaki buralar değildi, daha iyi yerlerdi ama sezon içerisindeki sakatlıklar, cezalar bizi biraz sıkıntıya soktu." dedi.

Bedir, son 8 haftada sergiledikleri performansla alt sıradaki takımlarla bir nebze de olsa arayı açtıklarını, hatta üst sıralardaki kulüpleri yakalama şansı bulduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Baktığımızda son 8 haftada 16 puan aldık. Hikmet (Karaman) hocayla 2 puan ortalaması tutturduk. 28 puanımız var. Köprünün altından çok sular geçer ama inşallah bu sular bizi yukarıya doğru taşır. Bazı şeyleri saklamanın ya da örtbas etmenin bir anlamı yok. Aşağıdaki iki takımla 8-10 puan fark oldu. Diğer takımlarla ise 3'er 4'er puan fark oluştu. Şimdi yukarıdakilerle aramızda 3-4 puan fark kaldı."



