Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayserisporlu futbolcular, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Özel bir okuldaki söyleşiye katılan sarı-kırmızılı takımın futbolcularından Deniz Türüç ve Silvestre Varela ile genç kaleci Vedat Karakuş, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Deniz Türüç, futbola Hollanda'da başladığını ve oradan Kayserispor'a transfer olduğunu söyledi.

Türkiye'de futbol oynamaktan son derece mutlu olduğunu belirten Deniz Türüç, "Hollanda'da birçok takımın altyapısında ve profesyonel olarak üst lig takımlarında forma giydim. Her kulüpte birçok şey öğrendim. Şu anda Kayserispor için mücadele ediyorum. Buradan bir şeyin sözünü vermek istiyorum, bu sene en kısa zamanda Kayserispor layık olduğu yere geri dönecek." diye konuştu.

Bir öğrencinin "Futboldaki idolün kim?" sorusuna Deniz, "Steven Gerrard" yanıtını verdi.

Silvestre Varela da "Kayseri'ye Portekiz'den geldim. İtalya, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde üst düzey futbol oynadım. Portekiz Milli Takımı'nın da formasını giydim. Şimdi de Kayserispor'un başarısı için ter döküyorum." şeklinde konuştu.



Vedat Karakuş ise üç senedir Kayserispor forması giydiğini ve sarı-kırmızılı takımın en iyi yerlere gelmesi için mücadele ettiklerini kaydetti.

Söyleşinin ardından Kayserisporlu futbolcular, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Organizasyona Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar da katıldı.

















