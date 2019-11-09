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Kayserisporlu Emre Demir Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak, Enes Ünal'a ait en genç golcü rekorunu eline geçirdi.

Spor 09.11.2019, 17:12
Kayserisporlu Emre Demir Süper Lig tarihinin en genç golcüsü oldu
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İSTANBUL (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü oldu.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Emre Demir, 3 dakika sonra fileleri havalandırdı.

15 Ocak 2004 doğumlu Emre, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün, Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Bu gol, genç futbolcunun tarihe geçmesini sağladı.

Emre Demir'den önce ligde gol atan en genç futbolcu, Bursaspor forması giyen Enes Ünal'dı. 25 Ağustos 2013'deki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Bu maçta takımının beraberlik golünü atan Enes Ünal, gol sevincini yaşarken 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçmişti.


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