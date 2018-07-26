Kayserispor'dan transfer açıklaması

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Cristian Sapunaru'nun başka kulübe gitmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımla Hollanda kampında çalışmalarını sürdüren Sapunaru'nun takımdan ayrıldığı ve Kayserispor'un Senegalli oyuncu Alfred N'Diaye'yi kadrosuna kattığı yönündeki yayınların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün sözleşmeli futbolcusu Cristian Sapunaru halen kadromuzda, takımımızın hazırlık kampında olup, antrenmanlara katılmakta ve yeni sezona hazırlanmaktadır. Hiçbir kulübe gönderilmesi mevzu bahis değildir. Alfred N'Diaye ve benzeri şekilde adı geçen futbolcularla kulübümüzün bir görüşmesi olmadığı gibi ilgisi de bulunmamaktadır."

Çin kulübü Guizhou Zhicheng forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Tjaronn Chery ile anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, "Guizhou Zhicheng'in sözleşmeli futbolcusu Tjaronn Chery’in kulübümüze transferi için Kayseri'de görüşmeler yapılmış ve görüşmeler neticesinde oyuncu ile mutabakata varılmıştır. Ancak oyuncunun sözleşmeli olduğu kulübü ile görüşmelerini kendisi sürdürmektedir." denildi.