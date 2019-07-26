Kayserispor'dan tatsız prova





SEEFELD (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Freiburg takımıyla arka arkaya yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Yeni sezona Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg ile karşılaştı.

İki takım arasındaki anlaşmayla arka arkaya 75'er dakikadan iki maç yapılması kararlaştırıldı.

Kayserispor'da ideal kadrosunun çıktığı ilk maç Freiburg'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk karşılaşmanın planlananın aksiye 75 dakikadan fazla sürmesi nedeniyle ikinci maç 60 dakikaya çekildi. Bu müsabakaya sarı-kırmızılı ekip gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıktı.

Freiburg, mücadeleyi Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Yoric Ravet (2) ve Jerome Gondorf'un kaydettikleri gollerle 9-1 kazandı. İstikbal Mobilya Kayserispor'un tek golü Emre Demir'den geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına 31 Temmuz'a kadar Seefeld'de devam edecek.