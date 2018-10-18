Kayserispor'dan





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile futbolcular, özel eğitim merkezindeki öğrencileri ziyaret etti.

Merkez Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren merkezi ziyaret eden Sağlam ile futbolcular Muammer Yıldırım ve Silviu Lung'u öğrenciler, öğretmenler ve veliler karşıladı. Sağlam ve futbolcular, Kayserispor atkısı hediye ettikleri çocuklarla pasta kesip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Sağlam, toplum için çok değerli insanların eğitim gördüğü bir merkezi ziyaret etmekten son derece mutlu olduklarını söyledi.

Özel insanlara toplumun her kademesinden destek verilmesi gerektiğini belirten Sağlam, "Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Güzel kardeşlerimizi ziyarete geldik. Onlar toplumumuz için çok değerli. Dolayısıyla herkesin bu konuda biraz daha hassas düşünüp bu kardeşlerimize her yerde ilgi gösterip, destek olması gerekiyor. Hepimiz birer engelli adayıyız." diye konuştu.

Eğitim gören çocukların ülkenin geleceği olduğunu, ilerleyen süreçte çok iyi yerlere geleceklerini ümit ettiğini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlerimize bedensel ve zihinsel engelli denilmesini istemiyorum. Onlar gördüğünüz gibi çok değerli, güzel kardeşlerimiz. Bu rehabilitasyon merkezinde onlara gerekli özen gösteriliyor, tedavileri yapılıyor. Allah'ın izniyle de hafif problemi olan kardeşlerimiz kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşacaklar, toplum içerisinde çok önemli yere gelecekler. Bu güzel kardeşlerimizle ilgilenen, onlara fedakarca emek harcayan buradaki eğitimci kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu güzel anı bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yarınlar hem bu kardeşlerimiz hem de Kayserispor için daha güzel olacak."



