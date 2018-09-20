Kayserispor'daki haciz talebi





KAYSERİ (AA) - Eski Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, alacakları için kulübe ihtiyati haciz konulması talebiyle ilgili açıklama yaptı.

Mamur, yazılı açıklamasında, Kayserispor'un gurur duyulacak birçok başarısında kendisinin ismi olduğunu, bunun unutturulmaya çalışıldığını savundu.

Kayserispor'a yaptığı katkıların görmezlikten gelindiğini iddia eden Mamur, şunları kaydetti:

"Benim Molu köyünde başlayan Kayseri'deki yaşam hikayem hepinizin malumudur. Kayserispor'daki hikayem ise unutturulmak istense dahi aşikardır. Bugün onur duyduğumuz ne var ise içinde şahsımın önemli sayılacak payı vardır. Kayserisporumuz ile ilgisi olmadığını daha önce eliyle, diliyle ve bedeniyle ifade ederek kulübümüze savaş açan, kendi yönettikleri kulübü de tarihin derinliklerine gömenler, 'geçmiş' derken utanmıyor olabilirler. Ancak, benim katkılarımı bildikleri halde geçmişimize kara çalanlara seyirci kalanlar net bir şekilde utanmalıdırlar. Değerli Kayserisporlular, kulübümüz şu an şehrin diğer kulübü ile aynı kaderi paylaşmak üzere hızla yol almaktadır. Bunun farkında olan bu kişiler izah edilemez hokkabazlıkları örtmek adına yanlarına nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilenleri alarak sosyal medya trolleri ile şahsıma saldırmaktadırlar."





- "Alacağımı tahsil etmek gibi bir amaç taşımadım"





Bugüne kadar alacak peşinde koşmadığını belirten Mamur, "Hiçbir zaman alacağımı tahsil etmek gibi bir amaç taşımadığım herkesin malumudur. Buradaki amacım alacağım olan meblağın bazı uygunsuz yerlere transfer edilmesini engellemektir. Bilmenizi isterim ki, sağlığım ile uğraşırken bile, utanma içgüdüsünü kaybederek bir teşekkür veya ufak da olsa bir vefa göstermek yerine beni ve Kayserispor'un geçmişini çirkefe bulamak isteyenlere şükürler olsun ki mahkeme dahil her ortamda cevap verebilir durumdayım. Kendinden, yaptıklarından emin olduğunu sanan herkese önemle duyurulur." ifadelerini kullandı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Eski kulüp başkanlarından biri, kendi görev yaptığı dönemden (2013, 2014, 2015 yılları) kaldığını iddia ettiği 660 bin 500 avro ve 1 milyon 980 bin liralık alacağıyla ilgili kulübümüze ihtiyati haciz konulmasını istemiştir" açıklaması yapmıştı.