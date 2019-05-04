Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi...