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Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.
Spor 26.12.2019, 13:05
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İSTANBUL (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti.
İlk yarının son haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla son sırada yer alıyor.
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