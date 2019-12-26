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Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.

Spor 26.12.2019, 13:05
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Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı
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İSTANBUL (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti.

Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İlk yarının son haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla son sırada yer alıyor.

#spor
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